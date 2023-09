Ministros do STF e do STJ participam de evento da OAB em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (22), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, e o do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas-Boas Cuêva, participam de uma palestra sobre o Direito do Agronegócio: Temas Atuais.

O evento será realizado no campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), às 18h.

Segundo o advogado Gustavo Gottardi, que é conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), o evento é gratuito e aberto para toda sociedade.

O evento é realizado pela Comissão Nacional do Agronegócio do Conselho Federal da OAB, pela OAB/MS, pela Escola Superior de Advocacia Nacional e Estadual (ESA), em parceria com a OAB Subseção Três Lagoas e a UFMS.

Gustavo Gottardi participou do programa RCN Notícias da Cultura FM e TVC desta quinta-feira (21), para falar do evento. Segundo ele, não é fácil organizar um encontro como este com a presença de autoridades tão importantes, mas graças ao apoio e empenho do presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, e do presidente da OAB de Três Lagoas, Tiago Vinícius, entre outros, o evento será realizado com essas personalidades. “Um evento inédito em Três Lagoas para se discutir um assunto tão importante que é o agronegócio. O Direito teve uma grande mudança e muitas decisões são das cortes superiores, por isso esse é um evento e um assunto tão importante, ainda mais em Três Lagoas que é uma cidade que passa por mudança no setor do agronegócio”, destacou Gustavo Gottardi, que foi nomeado coordenador da ESA Nacional no Centro- Oeste.

Confira a entrevista abaixo: