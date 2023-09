Ministros do STF e do STJ participam de palestra em Três Lagoas

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, e o ministro do Superior Tribunal de justiça, Ricardo Villas Bôas Cueva, estiveram em Três Lagoas, nesta sexta-feira (22), onde ministraram uma palestra sobre o Direito do Agronegócio e temas atuai.

O evento aconteceu no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas, e foi organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, pela Escola Superior de Advocacia e pela Comissão Nacional de Assuntos Agrários e Agronegócio. O auditório ficou lotado de advogados, acadêmicos de direito, entre outras representantes da sociedade e várias autoridades do Município e Estado.

Veja reportagem sobre o assunto: