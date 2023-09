Ministros garantem que UFN 3 será concluída com o Novo PAC

Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e do Planejamento, Simone Tebet, reforçaram que as obras de retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3), em Três Lagoas, serão incluídas no Novo PAC PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal. O anúncio foi feito durante o lançamento do PAC no Estado. O evento aconteceu nesta quinta-feira (21), em Campo Grande, e teve ainda a presença do ministro do Micro e Pequenas Empresas, Márcio França. O governador Eduardo Riedel, prefeitos, entre outras lideranças, participaram do lançamento.

“A Petrobras é uma empresa de ações e precisa tomar medidas formais, mas a decisão do governo federal é que não podemos deixar as obras inconclusas. Vamos retomar a obra e concluir a UFN3! É fundamental para Mato Grosso do Sul e também para o país a retomada da produção de fertilizantes”, destacou Rui Costa.

A ministra Simone Tebet disse que em novembro a UFN será incluída no PAC. “A UFN 3, fizemos questão de tirar do PAC, para mostrar que vamos colocar no PAC, na hora certa. Ou seja, vai entrar no PAC em novembro, quando vamos trazer aqui para o Estado, o presidente da Petrobras em novembro”, adiantou Tebet.

PROCESSO

Em 2017, a estatal colocou a UFN3 à venda e disse que não tinha mais o interesse em continuar no segmento de fertilizantes, mas neste ano na revisão do Plano de Investimentos, voltou a colocar produtos petroquímicos e fertilizantes como prioridade.

Continue Lendo...

A construção da UFN3 teve início em 2011 e foi paralisada em dezembro de 2014 com 81% de conclusão. Em 2017, colocou a fábrica à venda. Uma empresa russa chegou a manifestar interesse na compra da fábrica. Negociações foram iniciadas, mas não concluídas porque o plano de negócios proposto pelo potencial comprador seria o de rebaixar a fábrica para uma indústria misturadora de fertilizantes.

O processo de venda foi encerrado e agora, em novembro, a UFN 3 será incluída no plano de investimentos da Petrobras. O anúncio da retomada da fábrica já havia sido anunciado pelo presidente Lula e pelo presidente da Petrobras, no mês passado, durante o lançamento do Novo PAC. Mas, o presidente Lula solicitou aos ministros que fizessem o lançamento dos investimentos em casa Estado.

A UFN 3 foi projetada para produzir 1,2 milhão de toneladas de ureia e 761.000 toneladas de amônia por ano.