Missa Campal em comemoração ao padroeiro de Três Lagoas será nesta terça-feira

Os fiéis católicos celebram nesta terça-feira (13), o Dia de Santo Antônio, padroeiro de Três Lagoas. Como ocorre tradicionalmente, a data é celebrada com Missa Campal, na praça da Igrejinha de Santo Antônio, a partir das 8h.

A Missa Campal será celebrada pelo bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp, e concelebrada por sacerdotes de outras paróquias da cidade.

Haverá a distribuição dos pães, abençoados pelo bispo e padres simbolizando a tradição da Missa de Santo Antônio, numa demonstração, do ensinamento do evangelho, da importância de repartir o alimento com os mais necessitados.