Missão Salesiana ofertará cursos e serviços gratuitos neste sábado

O Centro Juvenil Salesiano de Três Lagoas em parceria com Petrobras, Suzano e apoio de outros parceiros, irá realizar a ação 'Missão Salesiana' neste sábado (7), a partir das 8h, no bairro Vila Piloto. A ação vai ofertar cursos de capacitação gratuitos, serviços para empreendedores e cadastro de currículos para preenchimento de vagas de emprego.

A Missão Salesiana é um conjunto de estratégicas que presta serviços à comunidade, através da oferta de serviços e cursos de capacitação profissional, como jardinagem, mecânica de moto, elétrica predial, manicure, barbearia, cabelereiro, entre outros.

No Programa RCN Notícia desta quarta-feira (4), a psicóloga Evelyn Makfini com as capacitações surgiu a necessidade de fazer a ligação dos atendidos pelo projeto com o mercado de trabalho. "Entramos em contato com as empresas de recrutamento e vimos que tinha muitas vagas ociosas e nos mobilizamos para oferta-las a comunidade", contou.,

Durante o evento, haverá exposição de produtos, praça de alimentação e área de lazer para a criançada. A organização do evento vai disponilizar transporte em alguns pontos específicos para levar os atendidos pelo projeto.

