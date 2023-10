Misto empata e segue na 4ª posição no Campeonato Sul-mato-grossense Série B

Cerca de mil pessoas estiveram presentes no Estádio Benedito Soares da Mota – “Madrugadão” -, no sábado (21), para acompanhar a partida válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Sul-mato-grossense, entre Misto Esporte Clube e São Gabriel.

O jogo marca o retorno do time aos gramados três-lagoense, após seis anos, sem o clube sediar partidas do Estadual em casa junto a sua torcida.

Com incentivo da torcida, o Misto abriu o placar, aos 11 minutos do primeiro tempo, com gol de Matheuzinho, o São Gabriel conseguiu o empate com Lucas Paulista. No segundo tempo, logo aos quatro minutos, o Carcará voltou a frente do placar, com gol de Gabriel de cabeça, mas aos 43 do segundo tempo, o time visitante empatou com Weverton, terminando a partida em 2 a 2.

Esse foi o segundo jogo da equipe no campeonato, que na primeira rodada empatou também fora de casa, com o forte time do Rio Brilhante, quatro vezes campeão da competição.

Confira a entrevista com o técnico do Misto: