Misto de Três Lagoas conquista empate na série B do campeonato sul-mato-grossense

O Misto Futebol Clube de Três Lagoas começou a campanha em busca do acesso na Série A do campeonato sul-mato-grossense. Jogando no estádio “Ninho da Águia” em Rio Brilhante no último domingo (15), o Misto enfrentou o poderoso Águia Negra, válido pela primeira roda da competição e conseguiu um emocionalmente empate em 1 a 1.

O coordenador técnico do Misto, Antônio Carlos Teixeira, comemorou o heroico empate. “O time suportou o empenho do poderoso Águia, que é quatro vezes campeão da competição. A gente tinha apenas um reserva, que era um goleiro. Então esse foi um resultado muito bom para gente”, comemorou.

A próxima partida do Misto será contra São Gabriel, no próximo sábado dia 21 de outubro no estádio do Madrugadão em Três Lagoas.

Assista a entrevista abaixo: