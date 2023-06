A Lei Seca completou 15 anos de existência. Ela proíbe que motoristas dirijam após ingestão de bebidas alcóolicas. Mas, mesmo com as medidas mais rigorosas da lei, muitos condutores continuam imprudentes. Em Três Lagoas, 100 motoristas foram flagrados pela polícia alcoolizados no trânsito.

