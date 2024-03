Monitoramento de Vídeo em Tempo Real

Provavelmente você já viu uma famosa placa onde está escrito “Sorria, você está sendo filmado” e perguntou: “Como funciona o monitoramento em tempo real com câmeras de segurança?”.

Uma das soluções mais modernas e eficazes é um sistema de monitoramento em tempo real com transmissão de imagens e dados por meio de uma infraestrutura de alta tecnologia. Com a ajuda dos equipamentos corretos, você pode ver o que acontece nos locais que você deseja monitorar em tempo real. Por meio da internet é possível receber as imagens e verificar a segurança do local remotamente.

Tudo parece muito complicado na teoria, com câmeras, sensores, alarmes e códigos, mas não é esse bicho de sete cabeças que muita gente pensa.

As câmeras são instaladas na propriedade e conectadas a uma central de monitoramento da empresa contratada. As câmeras precisam ser posicionadas de forma estratégica para captar os principais pontos de acesso do imóvel.

Além disso, são instalados sensores de alarmes no local segurado. Eles trabalham em conjunto com as câmeras. Quando um alarme é disparado, os operadores que têm acesso a central de monitoramento de câmeras checam imediatamente se o local está sendo alvo de uma invasão e qual o grau de periculosidade da situação.

O local desejado é monitorado 24 horas por dia, todos os dias. As imagens, além de transmitidas em tempo real, podem ser gravadas para a consulta depois, o que muitas vezes permite a identificação dos invasores através de reconhecimento facial.

As imagens podem ser consultadas por meio de um smartphone, tablet ou computador com acesso à internet. O proprietário consegue monitorar a sua residência ou negócio de onde estiver, o que é muito importante principalmente durante viagens.

E não é só isso. Esse tipo de sistema de monitoramento pode ser usado para outros propósitos

Além de questões óbvias de segurança contra invasões, um sistema de monitoramento pode ser utilizado para checar a segurança dos filhos em casa por pais que estão no trabalho, pode ajudar nos cuidados de pessoas idosas e permite acompanhar as atividades de funcionários dentro das empresas.

Outro método usado dos sistemas de monitoramento são as câmeras na rua. É um tipo de vigilância compartilhada e consiste em unir os moradores e conscientizá-los que a solidariedade entre os vizinhos, no quesito segurança, é uma ferramenta essencial de policiamento preventivo.

