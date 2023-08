Monumento 'Jatobá' resgata a história de Três Lagoas

Mais um capítulo da história três-lagoense foi escrito com a entrega do monumento histórico, conhecido como “Jatobá”, localizado na Avenida Filinto Muller, árvore centenária que foi um patrimônio da cidade.

A Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Turismo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Turismo (Sedectt) e pela Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), realizou cerimônia de entrega e descerramento da placa, com importantes figuras que fazem parte dessa história, na sexta-feira (25).

O pé de Jatobá, era um patrimônio histórico de Três Lagoas, por meio do decreto nº06/1982, assinado pelo então prefeito, Lucio Queiroz Moreira. A centenária árvore permaneceu até 14 de março de 2013 no local, porém estava se decompondo, e para evitar risco a população, pois era localizada na via pública, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), recomendou a remoção.

Durante seu discurso, o chefe de gabinete e secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, lembrou que em uma visita do prefeito Angelo Guerreiro ao pátio do D.O.S, achou o tronco abandonado e aquilo o deixou indignado, pois fazia parte da história da cidade. E um dos seus primeiros atos assim que assumiu a gestão foi plantar outra muda no local e iniciar o processo de resgate.

A diretora de Meio Ambiente, Maysa Queiroz da Costa, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), que já atua há 15 anos, no setor, ressaltou que o prefeito não mediu esforços para resgatar o tronco. “Conversando com o Guerreiro ele comentou que precisávamos fazer algo, pois o Jatobá faz parte da história de Três Lagoas e não podia morrer” comentou.

Lucio Queiroz esteve presente na cerimônia e agradeceu ao prefeito pelo gesto. “Pode parecer um gesto pequeno, algo que não tem muita importância, mas representa a nossa cidade e sua memória” ressaltou o ex-prefeito.

O prefeito Angelo Guerreiro foi empossado, no dia 31 de dezembro de 2016, às 00 horas, e seu primeiro ato à frente da Administração Municipal, no dia 1º de janeiro de 2017 foi plantar um pé da mesma árvore, no mesmo local.

No uso da sua palavra, Guerreiro destacou que o dia era um momento histórico. “Fico feliz em participar desta cerimônia, pois ela resgata um local que é ponto de referência na localização dos três-lagoenses, faz parte da memória dos mais antigos e agora voltará a ser um ponto turístico para todas as gerações” finalizou.

O tronco da árvore retornou para o antigo local, reduzido a um tronco, dos pedaços do Jatobá original, em um local onde ficará resguardado para visitação da população, tornando-se mais um ponto turístico de Três Lagoas.