Morador de Andradina é preso em flagrante ao tentar aplicar golpe em Três Lagoas

Um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante ao tentar aplicar golpe em um supermercado, no shopping de Três Lagoas. De acordo com as informações, policiais do SIG (Seção de Investigações Gerais), da Polícia Civil, foram acionados após receberem uma denúncia de que um homem tentava adquirir cartão de crédito para efetuar compras à prazo e parceladas, com documentos falsificados.

No local, os policiais solicitaram os documentos para averiguação, o suspeito então informou que era de Andradina (SP) e que tinha entregue os documentos para a atendente da operadora de crédito do supermercado.

A funcionária entregou os documentos para os policiais, quando foi constatado indícios de adulteração e falsidade nos documentos. Ele foi preso em flagrante e na sede do SIG, acabou confessando que havia comprado os documentos falsos de um amigo pelo valor de R$ 1,5 mil, com a única e exclusiva intenção de aplicar golpes em agências bancárias.

Agora o SIG irá investigar o caso para identificar outros suspeitos envolvidos, sobretudo os responsáveis pela confecção dos documentos falsificados, e a depender da conclusão do inquérito policial todos poderão responder pelos crimes de falsidade documental, estelionato e associação criminosa.