Morador de Três Lagoas morre carbonizado em acidente na BR-262

Reinan Vieira Verdugo, de 48 anos, conhecido como Paraná, morreu carbonizado em um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (6), no quilometro 174 da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. O acidente aconteceu nas proximidades do Posto Mutum, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara e envolveu três caminhões e dois carros.

Verdugo era casado e natural de Três Lagoas. Nas redes sociais dele e da esposa, internautas lamentaram a morte de deixaram várias mensagens de solidariedade.

Reinan trabalhava em uma transportadora e dirigia uma carreta tritrem, carregada com toras de eucalipto para uma fábrica de celulose e papel.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cinco veículos se envolveram no acidente após um caminhão colidir na traseira de outro. Os demais veículos envolvidos foram um terceiro caminhão e dois veículos de passeio. As causas do acidente seguem em análise.