Morador de Três Lagoas morre em acidente no estado de SP

Por volta de 14h40 desta quarta-feira, um grave acidente na estrada que liga Águas da Prata SP, ao município de Poços de Caldas MG, tirou a vida do morador de Três Lagoas Gilberto Castro de Lara, e mais um passageiro do veículo.

De acordo com o site G1, Gilberto dirigia um caminhão reboque carregado com cimento, em um trecho de descida com uma curva a esquerda, o caminhão teria tombado se chocando contra o barraco e parando com as rodas para cima.

Com a violência do tombamento, Gilberto e o passageiro não resistiram e foram a óbito ainda no local. A rodovia que é de pista simples, precisou ficar parcialmente interditada para o trabalho da perícia, resgate das vítimas fatais e retirada do veículo. O caso foi registrado em uma delegacia de polícia civil da cidade de Águas da Prata no estado de São Paulo. O passageiro e segunda vítima fatal, não teve a identificação revelada.

Após a confirmação do trágico acidente, familiares e amigos de Gilberto, se manifestaram nas redes sociais, lamentando a morte e alguns sem acreditar, ainda buscava por notícias do que teria acontecido com o amigo, querido por muitos Três-Lagoenses e de Guajará-Mirin (RO), cidade natal de Gilberto.

