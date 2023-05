Morador do bairro Jardim Dourados é preso após ameaçar ex-companheira com revólver

Nesta segunda-feira (8), a Polícia Civil de Três Lagoas através da Delegacia da Mulher e com apoio da SIG, em cumprimento a mandado de busca, prendeu em flagrante um homem de 32 anos, morador do bairro Jardim Dourados, por posse irregular de arma de fogo e munições. Ele utilizou o armamento e as munições para ameaçar sua ex-companheira.

Os policiais, com o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça de Três Lagoas, entraram no imóvel do homem, e localizara, dentro do seu guarda-roupas, um revólver calibre n. 32 com numeração “raspada”, 9 munições e uma arma de airsoft.

Segundo as investigações patrocinadas pela DAM de Três Lagoas, o indivíduo teria utilizado o revólver, as munições e o airsoft para ameaçar sua ex-companheira, assim como persegui-la.

Após a realização do exame de corpo de delito, o preso foi encaminhado às celas da DEPAC, onde ficará até a audiência de custódia.

A Polícia Civil de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de foragidos da Justiça. As denúncias são feitas de forma anônima e sigilosa.