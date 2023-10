Morador flagrado em bacia de contenção de lagoa será autuado

A Defesa Civil de Três Lagoas está monitorando áreas de riscos na cidade para evitar acidentes durante a nova onda de calor com temperaturas que superam 40ºC. Nesse período, as pessoas buscam meios para se refrescar e, uma alterativa encontrada por alguns, tem sido tomar banho nas bacias de drenagem e contenção da Segunda Lagoa, em Três Lagoas.

De acordo com a Defesa Civil, as bacias de drenagem são locais proibidos para banho e são propícios para afogamentos, como também proliferação e contaminação de doenças.

O coordenador do órgão, João Luiz da Silva, explicou que as bacias de drenagem recebem todo tipo de material, como lixo doméstico descartado indevidamente, resíduos de animais mortos e fezes de humanos e animais. “É um local de água parada, que prolifera micróbios, protozoários e vermes”, ressaltou.

Ainda de acordo com o coordenador, nessas bacias de drenagem têm placas de alerta indicando que é proibido nadar. No entanto, frequentam jovens, adolescentes e crianças desatendem os sinais de alerta para o perigo. “A Defesa Civil está orientando para não tomarem banho nesses locais, mas quando os agentes de saúde deixam o local, eles [moradores] retornam”, lamentou o coordenador da Defesa Civil.

Acidentes

Em Três Lagoas, no dia 15 de maio de 2023, um adolescente, de 14 anos, morreu afogado ao nadar no piscinão da Segunda Lagoa, que é uma das bacias de drenagem e contenção da cidade. No momento do acidente, o garoto estava acompanhado de outras duas pessoas.

Locais

Além das bacias de drenagem, existem outros locais que são de riscos para acidentes, como a Cascalheira, Porto de Areia e Jupiá, que são frequentados por banhistas.

Medidas

De acordo com a Defesa Civil, além de ampliar a sinalização nesses locais de risco, o órgão vai autuar os responsáveis por essas crianças que frequentam os lugares proibidos, encaminhando denúncia às autoridades competentes para que tomem as devidas medidas.