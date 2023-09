Morador grava vídeos ameaçando a PM e morre durante confronto no Arapuá

Um homem identificado como Roberto Ferreira, de 51 anos, morreu ao ser atingido por disparos após reagir a uma tentativa de prisão, no final da tarde desta segunda-feira (25), no distrito de Arapuá, zona rural de Três Lagoas.

Roberto já havia publicado vídeos nas redes sociais, onde ameaçava efetuar disparos de arma de fogo contra qualquer policial militar que fosse até o sítio em que morava. A Polícia Militar possui uma base no distrito e constantemente a equipe da Patrulha Rural percorria a região. Ao avistar a viatura, o morador então publicava novos vídeos fazendo ameaças a cada equipe policial que passava por lá.

O 2º Batalhão da Polícia Militar recebeu as informações sobre os vídeos publicados nas redes sociais e foi designada uma viatura da Força Tática para o sítio, onde o suspeito morava. De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, ao chegarem ao local, Roberto estava sentado na varanda do imóvel e com uma arma no colo. Quando viu a viatura da Força Tática, o suspeito se levantou e entrou para o interior da casa.

Ainda de acordo com os militares, foi dada ordens para que Roberto Ferreira largasse a arma e se rendesse. No entanto, ele não teria acatado a determinação e efetuou um disparo pela fresta da porta em direção aos policiais. Porém, o tiro teria atingido um pilar da varanda ocasião em que os militares revidaram o disparo em direção a porta da casa.

Roberto Ferreira foi atingido, caiu no chão e acabou desarmado pelos policiais. Depois, foi socorrido ao Hospital Auxiliadora, onde teve sua morte declarada pelos médicos do Pronto Socorro. Após a morte confirmada pelo hospital, os militares da Força Tática foram à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde registraram o boletim de ocorrência de homicídio em decorrência de resistência à ação policial.

Roberto Ferreira tinha diversas passagens criminais na polícia, tendo cumprido pena na Penitenciária Estadual de Segurança Máxima de Campo Grande. O caso será investigado pela Polícia Civil.