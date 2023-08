Morador se depara com jacaré na Lagoa Maior e imagem intriga

Morador de Três Lagoas avistou um jacaré na Lagoa Maior, ao fazer sua caminhada no fim da tarde. O aposentado Mauricio de Campos conta que viu o animal exposto ao sol, na quinta-feira (3). “Normalmente eu faço caminhadas aqui, regularmente, de quatro a cinco vezes por semana, e fazia mais de três anos que eu não via ninguém relatar sobre os jacarés aqui". O aposentado aproveitou para registrar uma foto do animal.

A imagem mostra a espécie jacaré-de-papo-amarelo e o tamanho do réptil chamou atenção, já que a última retirada de jacarés da Lagoa foi em 2020, quando 15 exemplares foram remanejados. E desde então, os jacarés não foram mais vistos. Segundo Flávio Fardin, fiscal ambiental, esses animais nunca deixaram de estar no local, e esse surgimento tem a ver com a temperatura da água. Devido ao frio, eles acabam indo até a superfície para tomarem sol.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio tem feito o monitoramento destes animais silvestres e, no caso do jacaré, se for necessária a remoção para garantir a segurança, será feita.

Confira a reportagem abaixo: