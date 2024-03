Moradora do bairro Vila Piloto é picada por escorpião

Mais um caso envolvendo picada de escorpião ocorreu, nesta semana, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas. Somente neste ano, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) registrou mais de 60 incidentes com esse animal peçonhento, no munícipio.

A vítima, Elenir de Oliveira Batista, residente no bairro, relata ter sido picada no dedo da mão enquanto pegava roupas para lavar no banheiro de casa. Ela comenta que, apesar de seguir todas as precauções recomendadas, como manter o ralo do banheiro fechado e casa limpa, ainda assim, muitos escorpiões aparecem pela região.

Segundo a moradora, uma residência na rua 27, próxima à casa dela, pode estar contribuindo para o aumento da presença de escorpiões. O acumulo de lixo por parte do morador dessa casa tem sido apontado como um fator para a proliferação desse animal peçonhento.

Os vizinhos já relataram a situação às autoridades competentes em vigilância sanitária, buscando providências para resolver o problema. No entanto, até o momento, nenhuma ação foi tomada.

