Moradores do Jardim Dourados, em Três Lagoas, reclamam da falta de iluminação pública, em ruas do bairro. Dona Cleuza Garcia de Freitas, diz que a situação está complicada com a escuridão.

Além disso, reivindica ainda asfalto em ruas do bairro. A limpeza dos terrenos baldios também faz parte da lista de pedidos dos moradores.

Confira a reportagem abaixo: