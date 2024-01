Moradores alertam para risco de afogamento em 'Piscinão' no bairro Jardim Alvorada

Um “piscinão”, sistema de captação de águas pluviais, construído em uma área na avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada, tem gerado preocupação dos moradores da região. O local, cheio de água de chuva, não está cercado.

Moradores alertam para possível risco de afogamento de crianças e adolescentes no local, como já ocorreu em outros piscinões, em Três Lagoas. O último foi em maio do ano passado, quando um adolescente, de 12 anos, morreu afogado em um piscinão no bairro Jardim Dourados, ao lado da 2ª Lagoa.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber se existe a possibilidade de cercamento do “piscinão”. Em nota, a administração municipal informou que “o local ainda está em obra, com passagem de tubulações da drenagem e, por isso, não há como fazer o cercamento do local. A administração municipal sempre alerta e sinaliza sobre os riscos para as pessoas que entram nos locais de obra e pede colaboração de todos”.

Alguns piscinões em outros bairros da cidade são cercados para evitar o acesso de crianças e adolescentes no local.