Moradores comemoram drenagem e asfalto na Jary Mercante

Os moradores do bairro Jardim Alvorada têm motivos para comemorar, pois finalmente, a tão esperada pavimentação e obras de drenagem na avenida Jary Mercante, localizada em Três Lagoas, está em andamento.

Durante anos, os residentes da avenida enfrentaram desafios devido à falta de pavimentação, como alagamentos recorrentes e a poeira. As obras tiveram início em março deste ano.

Após a realização da macrodrenagem para solucionar problemas de escoamento de água, a avenida agora está passando pelo processo de pavimentação asfáltica. Além disso, o projeto inclui a criação de um canteiro central com árvores e a implementação de uma ciclovia.

As obras de macrodrenagem na Jary Mercante foram orçadas em mais de R$ 30 milhões e estão sendo executadas por meio de uma parceria entre o município e o Governo do Estado. De acordo com a prefeitura, se as condições climáticas cooperarem, a previsão é que as obras sejam concluídas até o final do segundo semestre deste ano, trazendo melhorias significativas para a comunidade local.

