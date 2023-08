Moradores de rua participam de atividades promovidas pela Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Três Lagoas, por meio do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), está realizando uma série de ações alusivas ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado no sábado (19), e na manhã desta quinta-feira (17), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer (Sejuvel) realizou uma atividade laboral interativa com os usuários do Centro Pop.

Participaram da atividade 10 usuários do Centro Pop, que chegaram à unidade nesta manhã, realizaram sua rotina de higiene pessoal, em seguida fizeram as atividades propostas pelo professor e finalizaram degustando um delicioso café da manhã.

De acordo com a Psicóloga Isadora Fernanda Ferreira Antônio a ação é muito importante para que as pessoas em situação de rua tenham uma quebra em sua rotina e sejam estimulados a continuar participando dos serviços de acolhimento oferecidos na unidade.

Na sexta (18), a partir das 8h, os usuários do Centro Pop receberão orientações sobre autocuidado e beleza, tendo corte de cabelo e barba gratuitos, por meio da parceria de cabeleireiros voluntários.

Finalizando a programação, a equipe realizará uma panfletagem na Feira Central, a partir das 7h30 de sábado (19), para divulgar os serviços do Centro Pop, tendo também a presença do Consultório de Rua.