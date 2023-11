Moradores denunciam descarte de moto depenada no bairro O.T.

A Polícia Militar por intermédio do Pelotão de Trânsito, localizou uma moto Honda CG 150, cor preta, totalmente depenada e jogada em mato na tarde desta quinta-feira (2), na rua Elza Umbelina de Souza, cruzamento com a Rio Miranda, no limite entre o bairro O.T. e o Residencial Novo Oeste, em Três Lagoas.



Por volta de 14h30, o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, foi enviado ao local, após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), receber denúncias anônimas, de que uma moto estaria jogada, em um terreno baldio.



No local os militares encontraram a moto jogada no matagal e com uma galhada de árvore por cima. Após checagem ao número da placa, pode-se constatar que a moto havia sido furtada, no dia 30, do mês de outubro deste ano, nas dependências do Shopping, onde a proprietária da moto estaria trabalhando.

Continue Lendo...



Após a confirmação da denúncia, os militares transportaram o que havia sobrado da moto, até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi entregue ao plantão da polícia judiciária, para o registro de boletim de ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado pela Polícia Militar, como achado de coisa e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.