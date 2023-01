Moradores do bairro Vila Alegre serão os primeiros atendidos pelo Mutirão da Limpeza

nicia nesta semana o primeiro Mutirão da Limpeza 2023 que será no bairro Vila Alegre. Segunda Secretaria Municipal de Saúde (SMS), devido ao tamanho da região, a ação será executada em duas etapas.

As caçambas já estão disponíveis para uso até o dia 15, nas ruas citadas abaixo. Após a data, será a segunda etapa do Mutirão em outras vias do bairro.

O projeto é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) e tem como objetivo oferecer aos munícipes local apropriado para o descarte de materiais e resíduos evitando criadouros à proliferação do mosquito Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika), Flebótomo (Leishmaniose) e escorpiões.

Confira

As caçambas da PMTL estão disponíveis nas seguintes ruas, da Vila Alegre:

Av. Ponta Porã

Rua Antonio Estevan Leal

Rua Benedito Soares da Mota

Av. Baldomero Leituga

Rua Evaristo de Almeida

Rua Michel Thomé

Rua Domingos Rímoli

Rua dos Maçons

Av. João Thomes

Rua Wilson Carvalho Viana

Rua Alaor Pimenta de Queiroz

Rua Raildo de Oliveira Gomes

Rua José Hamílcar Congro Bastos

Rua Manoel Ferreira da Rocha