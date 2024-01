Moradores do bairro Vila Haro reclamam de lixo em via pública

Os moradores do bairro Vila Haro, em Três Lagoas, estão sofrendo com o descarte irregular de resíduos que tem ocorrido na região. Este cenário retrata a falta de conscientização da população, já que os lixos são descartados pelos próprios moradores do local.

Além do lixo, outro problema são os terrenos baldios, que se tornaram locais propícios para o descarte inadequado de diversos resíduos e até restos de animais mortos. Essa prática tem contribuído para a proliferação de insetos e animais peçonhentos no bairro.

Continue Lendo...

Veja a reportagem abaixo: