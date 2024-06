Moradores do Cinturão Verde pedem apoio do Legislativo sobre moradia

Na sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, desta terça-feira (4), moradores do Cinturão Verde compareceram mais uma vez com faixas, cartazes e alimentos produzidos por eles, para pedir apoio dos parlamentares.

O professor do curso de direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e coordenador do projeto de extensão, que presta assessoria jurídica para os moradores do Cinturão Verde, Evandro Carlos Garcia, comentou sobre a participação dos moradores na sessão da Câmara.

“Apesar da alteração da data, mantivemos a reunião pela importância que ela tem para se discutir soluções para as questões do Cinturão Verde, como também da população que está reivindicando moradia. Então, a reunião vai ser às 17h, no dia 17”, explicou o professor Evandro Carlos.

Algumas famílias deverão deixar as residências por conta das obras do contorno rodoviário, que afetarão 17 lotes, mas elas serão indenizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). E outras, segundo a prefeitura por ocupação irregular. Algumas famílias foram notificadas e terão que desmanchar as casas porque a construção não atende a legislação.

O vereador André Bittencourt comentou sobre essa situação envolvendo as famílias do Cinturão Verde.“Já temos abraçado a causa do Cinturão Verde, este ano, quando a prefeitura começou a fazer notificações, para a retirada dos familiares, e tentamos intervir, fizemos requerimentos e reivindicações para a prefeitura, para que pudesse assistir essas famílias melhor, e apresentar um plano para que elas fossem acolhidas”, explicou o vereador André Bittencourt.

