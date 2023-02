Os moradores do bairro Osmar Ferreira Dutra, localizado no final da rua Yamaguti Kankit em Três Lagoas estão ilhados por conta do acúmulo de água da chuva, muito comum nesta época do ano.

A situação já é velha conhecida dos moradores. Segundo a aposentada Neuza Aparecida Gomes Trevisan, que está no bairro há 12 anos, diz que até a sua casa fica alagada no período chuvoso. Ela tem até um imóvel para alugar e a falta de infraestrutura no local atrapalha.

Confira a reportagem completa: