Moradores reclamam da onda de furtos no residencial Santa Luzia

Moradores do Santa Luzia na divisa com o bairro Jardim carandá, em Três Lagoas, reclamam da falta de segurança no condomínio Santa Luzia 3.

Medo, insegurança e prejuízos. Tudo isso passou a fazer parte do dia a dia dos moradores do residencial, que fica entre as ruas Dom Aquino e Urias Ribeiro.

Nas últimas semanas, moradores estão convivendo com uma onda de furtos no residencial. Os ladrões são audaciosos e entram nas casas durante o dia, à noite e mesmo tendo gente.

Os moradores reclamam da falta de iluminação na rua Dom Aquino e na viela do Residencial também. Além disso, reclamam ainda de um terreno baldio ao lado do residencial. O local tem servido para esconderijo de bandidos.

Confira a reportagem: