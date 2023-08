Moradores reclamam de falta de sinalização em obra na rua Antônio Estevão Leal

A falta de sinalização, na rua Antônio Estevão de Leal, com a Jari Mercante, em Três Lagoas, tem causado transtornos aos motoristas e pedestres. A equipe da TVC HD, Canal 13.1, conversou com frequentadores do local.

“É um transtorno, todos os dias. Os ônibus precisam passar próximo à esquina para desviar dos buracos. Pessoas caem de moto. Eu entendo que estão fazendo uma melhoria, mas precisam entender nossa parte também, a gente que trabalha com o comércio”, relatou o comerciante, Daniel Barros.

A obra tem deixado os comerciantes preocupados. Os buracos e a falta de sinalização dificultam as pessoas transitarem e tem causado acidentes. A imprudência também é destacada pelos moradores. Os canteiros de obras são do Governo Federal e Estadual.

Continue Lendo...

Confira a reportagem abaixo: