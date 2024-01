Moradores reclamam de fios pendurados em postes no Jardim Angélica

Moradores do bairro Jardim Angélica expressam preocupações com a grande quantidade de cabos de internet soltos e pendurados nos postes, gerando transtornos e elevando o risco de acidentes na região.

A situação se agrava na rua Alfredo Justino e em diversas áreas do bairro, onde cabos de telefonia e internet, pendurados de qualquer jeito ou jogados no chão, impactam negativamente a vida dos residentes.

Ao entrar em contato com a Prefeitura de Três Lagoas, a equipe de reportagem obteve informações de que a responsabilidade pela manutenção dos postes é da concessionária de energia elétrica, no caso, a Elektro. No entanto, segundo a Elektro, a população deve entrar em contato com a empresa de internet e telefonia responsável pelos cabos.

