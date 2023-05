Moradores são atacados por escorpiões em bairros

A cidade de Três Lagoas tem registrado aumento nos casos de acidentes com animais peçonhentos, principalmente escorpiões. Ao menos 140 moradores sofreram algum tipo de ataque, entre os meses de janeiro e abril. As vítimas registraram a ocorrência após procurarem as unidades de saúde, do município. O Centro de Controle de Zoonoses (CZZ) recebeu 66 chamadas, em 2023, relacionadas à acidentes com escorpiões e outros animais peçonhentos, em diversos bairros. Já em todo o ano passado, segundo o setor de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTS ), da Secretaria Municipal de Saúde,Três Lagoas registrou 311 ocorrências com escorpiões.

CUIDADOS

O médico veterinário do CCZ, Hugo Nogueira, explica que de fato há um aumento nos casos de aparecimento e de acidentes com escorpiões. É importante, por exemplo, manter os quintais e as residências sempre limpos, livres de entulhos de materiais de construção, madeiras, blocos, restos de azulejos e pisos de cerâmica e outros, além de conservar os locais para evitar também a proliferação de baratas, que é o alimento preferido dos escorpiões.

O especialista também reforça que todas as espécies têm como principal fonte de alimentação e sobrevivência as baratas. “Por isso que os escorpiões são encontrados em entulhos, ralos, bueiros e fossas”, disse.

ATENDIMENTO

O setor de saúde destaca que é importante acionar o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), pelo 192, ou o Corpo de Bombeiros, 193, ou ainda levar o paciente com para atendimento médico mais próximo

No caso de picada de escorpião e de outros animais peçonhentos, o Ministério da Saúde disponibiliza soro específico. Em Três Lagoas, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é o serviço de saúde de referência, onde estão disponíveis todos os tipos de soro.

Outros tipos de animais peçonhentos, como as aranhas, lagartas, cobras, também recebem notificações de ataques a moradores, conforme o CCZ. No entanto, a maior incidência se refere ao escorpião. O amarelo, Tityus serrulatus, mais venenoso, é o escorpião que tem sido encontrado com maior frequência no município. “É preciso ter cuidado também e verificar sapatos, roupas, a cama, e evitar que lençóis fiquem relando no chão para evitar que os escorpiões se escondam nesses locais”, alertou.

O Centro de Controle de Zoonoses orienta que, caso o morador encontre um animal peçonhento, deve entrar em contato com o setor pelo telefone (67) 3929-1803 ou diretamente na unidade, que fica na rua Egídio Thomé, no bairro Jupiá. O atendimento ao público ocorre a partir das 7h às 11h, depois, das 13h às 17h.