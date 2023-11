Morre mais uma vítima de acidente no trânsito de Três Lagoas

Por volta de 22h desta quinta-feira, uma sobrinha de Amauri da Silva, foi a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), com A certidão de óbito em mãos, comunicar o falecimento do tio de 68 anos. Na delegacia a sobrinha relatou, que o tio estava internado na U.T.I. do H.A., após sofrer um grave acidente de trânsito no final de semana.

Amauri da Silva, pilotava uma moto Suzuki Yes 125cc, cor prata, no sentido Paranapungá ao Centro, quando acabou colidindo na traseira de um carro Fiat Uno, estacionado na via. O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima em estado grave ao Hospital Auxiliadora. Consta no boletim de ocorrência, que a vítima teria dado entrada no H.A. com fraturas no crânio, costelas e várias lesões.

Na noite do acidente, um sobrinho da vítima foi até o local e relatou aos policiais militares, que o tio havia saído de casa, com destino a um baile na área central. O caso foi registrado como homicídio culposo na condução de veículo automotor, provocado pela própria vítima.

Uma vítima de acidente grave foi a óbito na noite desta quinta-feira (9) na U.T.I. do H.A. (Hospital Auxiliadora), Amauri da Silva, 68 anos, vítima de um acidente grave de trânsito, ocorrido no sábado (4), na avenida Antônio Trajando dos Santos, bairro Jardim Novo Aeroporto, em Três Lagoas.