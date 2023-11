Vítima de esfaqueamento na rodoviária de Três Lagoas morre em hospital

Morreu na noite desta terça-feira (21), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora, a vítima de um esfaqueamento ocorrido no feriado de 15 de novembro, durante uma briga, na Rodoviária Municipal de Três Lagoas. José Antunes Silveira, de 38 anos, estava internado em estado grave devido um severo ferimento no abdômen. Ele sofreu perfuração no fígado e desde o Dia da Proclamação da República, estava intubado na Unidade de Terapia Intensiva. Às 22h45 de terça-feira, José Antunes da Silveira acabou sofrendo uma parada cardíaca e morreu.

No dia do crime, José dormia na rodovia com outros andarilhos. Houve uma discussão e a vítima entrou em luta corporal com Luciano Pereira Jerônimo, de 58 anos. Durante a briga, Luciano sacou uma faca com mais de 20 centímetros de lâmina, e deu um golpe no abdômen da vítima, que foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Auxiliadora, em estado gravíssimo.

Luciano Pereira Jerônimo foi preso minutos após a tentativa de homicídio. No momento da prisão, ele teria confessado ter esfaqueado o colega após uma briga entre os dois e revelou que estavam alcoolizados. O caso que vinha sendo investigado como tentativa de homicídio, agora irá ser tratado como homicídio simples, segundo a Polícia Civil.