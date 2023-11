Morre o três-lagoense, Osmar Dutra

O conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Osmar Ferreira Dutra morreu nesta terça-feira, 14 de novembro, em Campo Grande.

Osmar Dutra foi conselheiro do TCE-MS por 17 anos, de outubro de 1993 a novembro de 2010. Foi Presidente do Tribunal de Contas no biênio 1999/2000 e vice-presidente no biênio 1995/1996. O conselheiro também exerceu a função de corregedor geral nos biênios de 2003/2004 e 2009/2010.

Nascido em Três Lagoas, ele era advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia/MG e também exerceu vários cargos públicos no Estado. Foi Vereador em Água Clara, chefe da Casa Civil no Governo de Pedro Pedrossian e também assessor especial do governador Pedrossian.

Osmar Dutra era casado e teve 6 filhos. O sobrinho de Osmar, Luciano Dutra, lamentou a morte do tio, de família tradicional em Três Lagoas.

O velório será no Parque das Primaveras, em Campo Grande, a partir das 7 horas da manhã, e o horário do sepultamento será definido nesta quarta-feira, 15 de novembro.