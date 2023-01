Morre tamanduá-bandeira resgatado após ficar preso em armadilha

O tamanduá-bandeira resgatado com apoio da Polícia Militar Ambiental (PMA) após ficar preso em uma armadilha feita de cabo de aço, morreu na tarde desta segunda-feira (16). O animal sofreu ferimentos graves, no sábado, na região da Cascalheira, em Três Lagoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o resgate foi feito pela equipe composta pelos fiscais Mayara Francisca da Silva, Gustavo Salustiano e o biólogo André Villar.

Eles estavam no local com intuito de acompanhar e orientar quanto à coleta e destinação de resíduos à um grupo que estava promovendo uma dinâmica no local. Ao chegarem, a equipe foi chamada por uma pessoa, que informou que um tamanduá estava preso em uma armadilha.

Os servidores entraram em contato com a PMA. Os policiais ambientais foram até a Cascalheira com todo o equipamento necessário para a captura. O animal foi levado para o Batalhão, onde conseguiram imobilizá-lo corretamente e remover a armadilha com ajuda de um alicate.

No mesmo dia, o veterinário da Secretaria Municipal de Saúde, Hugo Nogueira Faria, compareceu à PMA, realizou uma consulta mais minuciosa no animal, o medicou e disponibilizando um spray para ser aplicado duas vezes ao dia na região afetada pela armadilha.

Porém, na tarde desta segunda-feira, o veterinário voltou à PMA para verificar as condições dele. “O corte foi muito profundo e mesmo com todos os cuidados prestado ele não resistiu.”

Infelizmente, conforme relato das equipes que atenderam a ocorrência, não foi possível identificar quem instalou a armadilha, muito menos o local onde ela foi colocada, já que o animal estava arrastando o cabo de aço quando foi encontrado.