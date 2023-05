Morte por Influenza e chegada de dias mais frios geram alerta para vacinação

Com o registro da primeira morte por Influenza A e índices de cobertura vacinal aquém do esperado, Três Lagoas vê a chegada dos dias mais frios como um alerta à população sobre a importância da imunização contra a gripe. Dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam que apenas 33,17% dos grupos prioritários receberam a vacina ao passo que a meta para este ano é de 90%. Para se ter uma ideia, no comparativo com o ano de 2022, o município chegou a 71,9% de imunização. “Não é pelo fato de a pandemia estar acabando que devemos ficar mais relaxados ainda. Há vários tipos de gripes e vários vírus circulando, então, a pessoa pode pegar um ou mais de um, como H1N1, H3N2, e até, de novo a Covid, o que agrava a saúde, porque esses vírus sofrem mutações. Por isso a vacina é importante anualmente”, observou o médico da Família e Comunidade, Vinicius Neves.

Na terça-feira (17), a secretaria confirmou um óbito por Influenza, na cidade, em uma idosa de 65 anos.

A moradora começou a apresentar os primeiros sintomas em 6 de maio de 2023, tendo jeito o teste PCR reagente em 10 de maio. O óbito ocorreu em 12 de maio. Ela tinha diversas comorbidades, como doença neurológica, doença respiratória crônica e estava acamada. O médico explica que há dois tipos em circulação de influenza A: o H3N2 e o H1N1. Apesar de parecidos, o segundo é o que traz mais preocupação para a equipe. O último boletim epidemiológico do setor da Saúde, divulgado nesta semana, informa que dois pacientes estão internados com H1N1 e com Influenza B. Além disso, foram registradas 80 notificações de suspeita de Influenza, em apenas uma semana.

“O exame para saber se uma pessoa está ou não com Influenza só é oferecida de forma particular. Somente quem está internado ou com sintoma mais grave de gripe, faz o teste pela rede básica de saúde. Apenas a Covid-19 tem o exame gratuito nos postos. Recentemente foi feito um relatório pelo nosso setor, que apontou vários tipos de vírus de gripe circulando, em Três Lagoas. E, por isso, a quantidade de pessoas que estão com os mesmos sintomas é alta”, disse Neves. Ele ainda destaca que a propagação do vírus se dá pelo fato dos ambientes ficarem mais fechados, em virtude da queda de temperatura, e menos ventilados, por exemplo.