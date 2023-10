Moto bate em traseira de SUV após carro parar pra pedestre em faixa elevada

Uma mulher que pilotava uma motoneta Shineray 50cc, se machucou ao colidir na traseira de um Jeep Renegade, na noite desta quinta-feira (5), na avenida Advogado Rosário Congro, no centro de Três Lagoas.

A colisão teria ocorrido no início da noite, na frente da praça Senador Ramez Tebet. Ambas as partes, seguiam no mesmo sentido, praça Ramez Tebet, para a avenida Filinto Miller.



Próximo à praça a condutora do Jeep Renegade, teria parado o SUV, para a passagem de um pedestre, na faixa elevada, conforme a lei 214, inciso l, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada é infração. Tal infração é gravíssima e resulta em penalidade de sete pontos na CNH, sem contar a multa no valor de R$ 191,54.



Ao conceder a passagem ao pedestre na faixa elevada, a mulher que seguia logo atrás em uma motoneta Shineray, não teria parado o veículo, colidindo na traseira do SUV, sofrendo uma queda e necessitando da intervenção do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Continue Lendo...



Após prestar os primeiros socorros, o Samu transportou a vítima até uma unidade hospitalar, para realizar exames médicos. A Polícia Militar foi ao local, coletou as informações e identificações das partes, para a elaboração do boletim de ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Alguns dos grandes problemas do trânsito brasileiro e muito recorrente em Três Lagoas, é o desrespeito às leis de trânsito e a imprudência de cidadãos. Muitos habilitados, cientes das leis e normas, não respeitam as regras do CTB e automaticamente, acaba de uma forma ou outra, mantendo os número de acidentes nas vias urbanas elevadas.



Uma das leis mais desrespeitadas e principal fator para os acidentes, é o desrespeito ao artigo 218, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), Transitar em velocidade superior ao limite máximo da via, configura-se crime de trânsito, se a velocidade for superior à 20% do limite máximo, a infração passa a ser considerada grave; prevendo multa e perda de pontos na CNH. Às velocidades permitidas nas vias urbanas são de 30km/h nas vias locais (ruas que liga avenida à outra avenida), 40km/h nas vias coletoras (ruas de grande fluxos que da vasão à avenidas e centros comerciais), 60Km/h nas vias arteriais (avenidas que faz a ligação dos bairros ao centro comercial ou ligação em vias de fluxos intensos), 80km em rodovias federais, estaduais ou municipais em pistas simples de mão dupla e pavimentada, se for via de terra a velocidade máxima é 60km/h e em caso de trechos urbanos o limite é 40km/h ou até 50km/h dependendo da autorização do órgão que administra a via.

Já nas rodovias duplicadas e que não esteja em trechos urbanos, a velocidade por variar de 80km/h, até 110km/h, dependendo da autorização do órgão competente e a discriminação do limite para cada tipo de veículo.



Muitos também acabam utilizando o celular enquanto dirige, desrespeitando a norma 252, do CTB, que prevê multa e perda de pontos na CNH e é considerada infração de trânsito gravíssimo, segurar, manusear, falar ou digitar no celular enquanto dirige.



Muito recorrente em Três Lagoas, é o desrespeito à norma 208, do CTB. Que prevê multa de R$293.00, perda de 7 pontos na CNH, para quem for flagrado desrespeitando a sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória.



Em época que a tecnologia nos trás a cada dia uma novidade e meios de auxílio para facilitar nossas vidas e ajuda para solucionar problemas do dia-a-dia, muitos não aproveitam alguns minutinhos de seus dias, para revisar ou aos que não tem CNH, aprender as regras de trânsito, vídeo aulas de condução segura na Internet, que tem tutoriais gratuitos em diversas plataformas.