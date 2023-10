Moto bate em traseira de veículo após carro dar passagem a pedestre em faixa elevada

Um acidente envolvendo uma motoneta e um carro ocorreu na avenida Advogado Rosário Congro, no centro de Três Lagoas, deixando uma mulher ferida, na noite desta quinta-feira (5).

A colisão teria ocorrido na frente da praça Senador Ramez Tebet. Ambas as partes seguiam no mesmo sentido, Praça Ramez Tebet para a avenida Filinto Miller.

Próximo à praça, a motorista do carro teria parado para a passagem de um pedestre, na faixa elevada. No entanto, a condutora da motoneta não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo, resultando em uma queda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro à vítima, que foi levada a uma unidade hospitalar para exames médicos. A polícia militar coletou informações e identificações das partes envolvidas para o boletim de ocorrência. Este incidente destaca a importância do respeito às leis de trânsito e da necessidade de educação sobre segurança viária.

Este acidente ressalta os desafios do trânsito em Três Lagoas, incluindo o desrespeito às leis de trânsito e a imprudência de alguns motoristas. O excesso de velocidade, uso de celulares ao volante e desrespeito às normas de parada obrigatória são problemas comuns. A conscientização sobre as regras de trânsito e o comportamento responsável ao dirigir são essenciais para reduzir acidentes e manter as vias seguras.