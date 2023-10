Moto com irregularidades é apreendida após tentativa de fuga

Na manhã deste domingo (29), uma perseguição a uma moto Suzuki Hayabusa 1300, que teria iniciado na avenida Baldomero Leituga, esquina com avenida Eloy Chaves e terminado na avenida Capitão Olynto Mancini, resultou na apreensão do veículo e condução do condução do piloto até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).



Por volta de 9h, os militares do Peltran (Pelotão de trânsito da Polícia Militar), realizavam rondas pela região do bairro São Jorge, quando avistaram uma moto Suzuki Hayabusa, de cor preta, em alta velocidade e foi dada ordem de parada.



Segundo o boletim de ocorrência, o piloto não teria obedecido as ordens dos militares e tentado fugir, acelandl ainda mais a moto. Foi feito um acompanhamento tático ao veículo.

A perseguição que teria se iniciado no bairro São Jorge, na avenida Baldomero Leituga, só terminou na área central, na avenida Filinto Miller, cruzamento com a avenida Capitão Olynto Mancini.

A moto que teria várias irregularidades e adulterações para aumentar a aerodinâmica e ficar com a placa de identificação, mais escondida, dificultando a visualização, foi apreendida e levada ao pátio do Detran-MS. O condutor da moto, teria segundo os militares, confessado ter ciência das infrações ao customizar o veículo, descaracterizando o mesmo e dificultando a visibilidade da placa.



Foi feito o auto de infração de trânsito ao condutor e liberado, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como adulteração de sinal identificador ou características de identificação veicular e direção perigosa na condução de veículo automotor.