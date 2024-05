Moto de trabalhador é recuperada pela Força Tática após três dias de buscas em Três Lagoas

Uma moto com denúncia de furto foi recuperada pela Força Tática da Polícia Militar no início da noite dessa quarta-feira (29), na avenida Adv. Rosário Congro, no bairro Jardim Primaveril, em Três Lagoas.

O veículo estava abandonado na lateral da via e sem retrovisores, o que chamou a atenção dos militares que realizavam rondas na região, conforme registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar. Ao verificar a moto, os policiais constataram a ausência da placa de identificação, sendo necessário consultar os bancos de dados pela numeração do chassi.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) confirmou que a moto havia sido furtada no domingo (26), em frente a uma lanchonete na avenida Antônio Trajano, no bairro Vila Nova. O proprietário, um moto entregador, estava coletando alimentos para entrega quando o veículo foi levado.

A vítima foi informada sobre a recuperação da moto e o veículo foi encaminhado ao plantão policial da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O boletim de ocorrência foi registrado como achado de coisa. A Polícia Civil está investigando o caso para identificar o autor do furto e verificar se o suspeito está envolvido em outros crimes semelhantes, dado o número crescente de furtos de motocicletas e automóveis em Três Lagoas.