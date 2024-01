Morador descobre que moto foi furtada em frente de residência ao tentar ir ao supermercado

Um morador do bairro Nova Três Lagoas teve a moto furtada em frente da própria residência, na noite desta qiarta-feira (24). A vítima, de 30 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registrar um boletim de ocorrência por furto de uma Honda XLR 125, de cor vermelha., por volta de 21h.

O homem relatou que às 18h se preparava para ir ao supermercado, mas ao sair de casa não teria encontrado a moto no local que havia deixado, que era na frente do imóvel. No depoimento, a vítima disse que os vizinhos têm câmeras de segurança e irá verificar se a ação criminosa foi registrada pelas imagens, com intuito de auxiliar na identificação do possível suspeito.

O caso foi registrado na Depac (delegacia 24h) e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, que é responsável por investigações da área sul de Três Lagoas.