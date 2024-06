Moto entregador fica gravemente ferido após colisão com pick-up

Um grave acidente envolvendo uma moto NXR Bros 160, de cor vermelha, e uma caminhonete Hillux, resultou em um moto entregador gravemente ferido no final da tarde desta quarta-feira (5), na rua Egídio Tomé, cruzamento com a rua Pedro Arantes, no bairro Alto da Boa Vista, oeste de Três Lagoas (MS).



O moto entregador que ainda não teve a identificação revelada, pelas autoridades responsáveis pelo registro da ocorrência, seguia em sua moto, com um bag de entregas, no sentido bairro Nova Europa, pela rua Egídio Tomé, e a pick-up Hillux, seguia pela rua Pedro Arantes, quando houve a colisão.

De acordo com as informações, o motorista da pick-up Hillux, teria cruzado a rua Egídio Tomé, quando o motociclista colidiu violentamente no veículo. Com a força do impacto o moto entregador teve o capacete rachado e um traumatismo craniano grave.

Agentes municipais de trânsito que teriam chegado ao local, iniciaram os primeiros socorros e orientação do tráfego, que é intenso no local, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu),e Polícia Militar.



Devido a gravidade do quadro de saúde da vítima, os paramédicos do Samu, intubaram a vítima ainda no local e a levaram em estado grave ao Pronto Socorro (PS), do Hospital Auxiliadora.



A rua Egídio Tomé, é a maior rua de Três Lagoas, que corta a cidade de leste à oeste, e contém um dos fluxos mais intensos. A rua tem em sua maior extensão a preferencial, exceto nos cruzamentos controlados por semáforos, e em algumas ruas, como a rua Pedro Arantes, onde ocorreu o acidente, e torna-se preferencial de quem segue pela rua Pedro Arantes. Após uma grande extensão sendo preferencial, a rua Egídio Tomé deixa de ser preferencial apenas no cruzamento com a rua Pedro Arantes (onde houve o acidente), no cruzamento com a avenida dos Oleiros que circunda a 2ª Lagoa, e no cruzamento com a rua Urias Ribeiro.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).