Moto entregadores batem de frente e um morre no local

Um gravíssimo acidente envolvendo dois moto entregadores, tirou a vida de Lucas Eduardo da Silva Diogo, que tinha 27 anos, e deixou Luiz Henrique Domingos Emílio, 18 anos, com ferimentos graves, após uma colisão frontal entre as duas motos, na noite desta sexta-feira (12), na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, cruzamento com a Sigefredo Roriz, bairro Vila Nova, em Três Lagoas.



Lucas Eduardo pilotava uma CG 150, no sentido centro, quando Luiz Henrique, que fazia o sentido contrário, invadiu a contra mão da via e colidiu violentamente contra Lucas. O Corpo de Bombeiros e o (Samu), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram chamados.

Luiz Henrique Domingos Emílio, foi socorrido e levado com vida ao Hospital Auxiliadora, segundo informações dos militares do 5°(GBM) Grupamento de Bombeiros Militares, Luiz, teria sido levado para a emergência do Hospital Auxiliadora, bastante agitado e com sinais de uma possível lesão craniana. Luiz também pilotava uma moto, Honda CG 150 e fazia entregas de lanches.

Com a violência do impacto, Lucas Eduardo, acabou sofrendo várias lesões no tórax, face, fratura no braço direito e acabou indo à óbito no local, devido a forte hemorragia e choque hipovolêmico (perda excessiva de sangue). A Polícia Militar foi ao local e isolou a área, para o trabalho da perícia.



A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram a perícia no corpo e nas motos envolvidas no acidente, liberando o corpo para a remoção ao Imol, Instituto de Medicina e Odontologia Legal.



Imagens de segurança, registraram o acidente e mostram que Luiz Henrique, seguia no sentido centro bairro, quando próximo ao cruzamento, com a rua Sigefredo Roriz, saiu em alta velocidade de trás de um carro e invadiu a pista contrária, possivelmente para realizar uma conversão à esquerda. No momento em que Luiz invadiu a contra mão, assustado Lucas Eduardo teria tentado jogar sua moto para o acostamento, mesmo movimento realizado por Luiz, a colisão foi tão violenta, que ambas as motos tiveram grandes avarias e precisaram ser rebocadas em pick-ups, devido não ter condições de rodar.



O caso foi registrado como homicídio culposo, decorrente de acidente de trânsito e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.