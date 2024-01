Moto furtada em Três Lagoas é recuperada em Água Clara

Uma moto que havia sido furtada dias atrás em Três Lagoas foi recuperada pela Polícia Militar neste domingo (28), após um militar do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), flagrar um trio com a moto furtada, na cidade de Água Clara, distante 130km de Três Lagoas.



Militares da Rádio Patrulha, realizavam rondas pelo bairro 14 Bis, quando na rua, leoncio Ayres Freitas, visualizaram três homens, mexendo em uma moto XLR125, de cor vermelha. Achando estranho a situação, o terceiro sargento da Polícia Militar, fez uns busca no sistema de buscas da Sejusp Secretaria de Justiça e Segurança Pública, pelos números da placa, que acusaram ser produto de furto.

O trio foi abordado pelos policiais militares, onde um dos suspeitos veio a relatar que seria dono da moto e que teria comprado, de uma terceira pessoa em Três Lagoas, no bairro Vila Zuque, bairro vinho ao Nova Três Lagoas, de onde a moto havia sido subtraída e que após adquirir o veículo R$3,5mil, teria ido a Água Clara, onde um dos outros dois homens em sua companhia, iria ajuda-lo a vender a moto.



O trio foi revistado e no bolso do suspeito os militares encontraram uma porção de maconha, o qual relatou ser para consumo pessoal. O trio recebeu voz de prisão e foram levados para à Delegacia de Polícia Civil, onde prestaram depoimento e receberam voz de prisão os três pelo crime de receptação e o suspeito que estava com a moto, além de responder por receptação, também foi autuado por posse de entorpecentes para o consumo pessoal.