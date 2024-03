Moto furtada há um mês é recuperada pela PM no bairro Lapa

O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado, no início da tarde dessa segunda-feira (11), para recuperar uma moto, que estava abandonada na rua Bernardino Rodrigues Montalvão, no bairro Lapa, em Três Lagoas.

A motocicleta foi encontrada em frente a uma residência, próxima ao Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap), onde os moradores estranharam o veículo e alertaram a PM sobre a presença há várias horas, no mesmo local.

Após checagem da placa do veículo foi confirmado que a moto havia sido furtada, em 10 de fevereiro, na frente do shopping. Por não haver suspeitos no momento da recuperação, ninguém foi preso.

A moto foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência de achado de coisa.