Moto furtada na área Central de Três Lagoas é encontrada abandonada em matagal no Itamarati

O Grupo Especial Tático de Motos da Polícia Militar (Getam) recuperou, na tarde dessa terça-feira (9), uma motocicleta com registro de furto, na rua Joaquim Nabuco, localizada no bairro Itamarati, região Sul de Três Lagoas.

Por volta das 16h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima através do telefone 190, informando sobre uma moto abandonada em um matagal. O Getam foi acionado e rapidamente se dirigiu ao local indicado, onde encontraram a motocicleta jogada em um terreno baldio, coberta pelo mato alto.

Ao verificar o número do chassi, os militares constataram que o veículo havia sido furtado no dia 4 de abril, na rua Elmano Soares, no Centro da cidade, onde estava estacionado em frente ao local de trabalho da vítima. A motocicleta foi conduzida até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi restituída a proprietária. Um boletim de ocorrência de achado de coisa foi registrado pela Polícia Militar, e a 3ª Delegacia de Polícia Civil investigará o caso.