Moto sem placas de identificação chama atenção de policias e crime de furto é descoberto

Um homem, de 20 anos, foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), na manhã desse domingo (3), após policiais militares da Força Tática flagrarem uma moto preta com sinais de adulteração, sem placas e estacionada sobre uma calçada da rua 38, no bairro Vila Piloto, na região Leste de Três Lagoas.

Durante rondas pelo bairro, os policiais da Força Tática avistaram a moto estacionada, sem a placa de identificação, e procederam com uma checagem de rotina. Na residência onde a moto estava, havia quatro pessoas, e o homem se apresentou como o proprietário do veículo.

Continue Lendo...

Os militares observaram que os números de identificação do quadro da moto haviam sido lixados, incluindo os do motor, na tentativa de impedir a identificação do veículo. No entanto, os militares conseguiram descobrir que a moto na verdade era de cor vermelha e havia sido furtada no dia 28 de fevereiro, na avenida Júlio Ferreira Xavier, em frente a uma universidade particular.

A moto foi levada para o pátio do Detran-MS, e o homem foi preso por receptação. Ele relatou aos policiais que havia comprado a moto no dia anterior, sábado (2), de um desconhecido no mesmo bairro, em um local conhecido como "Figueira".