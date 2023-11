Motociclista colide em carro parado e é socorrido pelo Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros socorreu um homem em estado grave após colidir a moto Suzuki Yes 125cc, de cor prata, na traseira de um carro Fiat Uno, estacionado na noite deste sábado (4), na avenida Antônio Trajano dos Santos, no bairro Novo Aeroporto, em Três Lagoas.



Por volta de 21h, o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer nas proximidades do cruzamento da avenida Antônio Trajano dos Santos, com a rua Antônio Esteves Leal. No local os militares encontraram a vítima que estava sem documentos, desacordada e com um possível TCE (Traumatismo Craniano Encefálico).



A vítima que não portava documentos, não pode ser reconhecida no momento e após ser imobilizada, foi transportada para o Hospital Auxiliadora. O proprietário do carro, conversou com os militares da Polícia Militar, apresentou os documentos e por estar em dias com a documentação, foi liberado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal, provocado por acidente de trânsito provocado pela própria vítima.