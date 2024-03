Motociclista com CNH vencida empina moto na frente de policiais e acaba detido

O Grupo Especial Tático de Motos (Getam) conduziu um homem, de 22 anos, à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) após flagrá-lo empinando uma moto. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (13), na rua José Teixeira, no bairro Vila São João, região Sul de Três Lagoas.

Durante rondas pelo bairro, a equipe do Getam avistou um motociclista realizando a manobra proibida de empinar a moto. Os militares deram ordem de parada ao suspeito, que tentou fugir, mas foi acompanhado e abordado alguns metros depois, na rua Vicente Leão.

Continue Lendo...

Durante a verificação dos documentos do veículo, os policiais constataram que o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) havia sido bloqueado digitalmente pelo Detran-MS devido a uma notificação de trânsito, relacionada à adulteração do escapamento, que estava emitindo ruído acima do permitido por lei.

Além disso, após consulta à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), os policiais foram informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) que o documento do condutor estava vencido há mais de 30 dias, configurando mais uma infração de trânsito. A moto foi apreendida e levada ao pátio do Detran-MS, enquanto o homem foi levado à Depac, onde foi autuado e posteriormente liberado.