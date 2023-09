Motociclista de 20 anos morre após colidir na traseira de caminhão

Um acidente grave tirou a vida de Gabriel Limeira Batista, 20 anos, após a vítima colidir violentamente a moto Yamaha YZF R3 de 321CC, contra a traseira de uma carreta na noite desta quarta-feira (27) no anel viário Samir Tomé, trecho urbano da rodovia federal BR-158, distrito Industrial de Três Lagoas.



Na noite desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram chamados para atender um acidente envolvendo uma moto e uma carreta no anel viário que liga a rodovia BR-262, ao trecho norte da rodovia BR-158.



Ao chegarem no local, os militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do Samu, pouco puderam fazer devido a vítima não ter resistido a gravidade dos ferimentos e ter ido à óbito no local. Foi atestado a morte do rapaz e a Polícia Rodoviária Federal acionada para controlar o local. A Polícia Científica e Polícia Judiciária também foram informadas do acidente fatal e compareceram no local, para realizar o registro da ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para a abertura de um inquérito investigativo das causas do acidente.

Testemunhas relataram às autoridades que atenderam a ocorrência, de que moto e carreta, realizavam o mesmo trajeto, seguindo da BR-262, sentido norte BR-158 que dá acesso ao bairro Jardim Montanini. Após uma curva a esquerda, cerca de 100 metros após o Hospital Regional, a vítima teria colidido na traseira do caminhão sofrendo uma queda e várias lesões pelo corpo, não tendo chances de ser socorrido com vida.

O motorista da carreta teria parado alguns metros a frente após ser informado da colisão traseira, esperado o socorro e a polícia para prestar depoimento, sobre o ocorrido.